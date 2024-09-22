Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Sungurlu Belediye Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Belediye Başkanı Muhsin Dere ile Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında; denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak belediyeye bağlı kurumlarda çalıştırılmalarını kapsıyor. Ayrıca, ilçede yapılan ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında başta organize sanayi bölgesi olmak üzere ağaçlandırma yapılacak alanlarda fidan dikim çalışmalarına destek olunmasını içeriyor.

Diğer taraftan maddi durumu zayıf olan yükümlüler ve ailelerine maddi destek ve yardımda bulunulması konularında mutabakat sağlandı.