AK Parti Çorum Milletvekilli Yusuf Ahlatcı, hortum felaketinin yaşandığı Oyaca ve Kavşut köylerini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Yusuf Ahlatcı, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Ahlatcı'ya ziyaretlerde AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu ve Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı eşlik etti.

Ziyaretler sonrası açıklama yapan Ahlatcı, "Sungurlu ilçemize bağlı Kavşut ve Oyaca köylerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar ve hortum felaketinin ardından, bugün bölgeyi ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

Afetin yaşandığı ilk andan itibaren; Jandarma, AFAD, 112, İl Özel İdare, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Yedaş ve İtfaiye ekiplerimiz sahada koordineli bir şekilde çalışmalarına başladı. Hemşehrilerimizin barınma ihtiyacını karşılamak adına konteynerlerimiz hızlıca kuruldu ve tüm ekiplerimiz sahada aktif olarak görev başındadır.

Sn. İçişleri Bakanımız ve Sn. AFAD Başkanımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, yaraları hızla sarmak amacıyla bölgeye 20 Milyon TL ödenek ayrılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, bu zor günleri el birliğiyle, en kısa sürede atlatacağız." dedi.