Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik işyeri açma ve çalışma ruhsatı denetimi gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde iş yerlerinin ruhsat durumları incelenirken, ilgili mevzuata uygunluk kapsamında gerekli kontroller yapıldı. Ekipler, ruhsatsız faaliyetlerin önüne geçilmesi ve ticari düzenin sağlanması amacıyla iş yeri sahiplerini bilgilendirdi. Yetkililer, vatandaşların güvenli ve düzenli bir ticaret ortamında hizmet alabilmesi amacıyla denetimlerin ilçe genelinde belirli periyotlarla sürdürüleceğini bildirdi.