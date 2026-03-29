Vali Ali Çalgan, Sungurlu ilçesine bağlı köy muhtarları ve İl Genel Meclisi üyelerini makamında kabul etti. Gerçekleşen ziyarette, köylerin ihtiyaçları ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Ziyarete Sungurlu İl Genel Meclisi Üyeleri Duran Baysa ve Salih Kardaş’ın yanı sıra Hacı Osman Köyü Muhtarı Veli Koçyiğit, Kavşut Köyü Muhtarı Arif Akbaboğlu, İnegazili Köyü Muhtarı Rıza Savcıoğlu, Alembeyli Köyü Muhtarı Çelebi Koçak ve Arifegazili Köyü Muhtarı Şükrü Yadigar katıldı.

Vali Ali Çalgan, muhtarların yerelde yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekerek, köylerin kalkınmasına yönelik taleplerin değerlendirildiğini ifade etti.

Görüşmede, tarımsal üretimin artırılması ve kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik konular üzerinde istişarelerde bulunuldu.