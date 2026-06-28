Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde 269 öğrenci, eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşadı.

Sungurlu MYO yerleşkesinde gerçekleştirilen mezuniyet programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Özlem Bal, bu yıl 269 öğrencinin mezun olduğunu belirterek mezunlara yeni hayatlarında başarı dileklerini iletti.

Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal da törende yaptığı konuşmada, üniversitenin ve öğrencilerin her zaman yanında olacaklarını ifade etti. Mezuniyetin öğrenciler ve aileleri için gurur verici bir gün olduğunu belirten Köksal, mezunların ilçedeki istihdam imkanlarından yararlanarak ülke ekonomisine katkı sağlamalarını temenni etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi. Mezun öğrenciler ise daha sonra MYO bahçesinde düzenlenen kep atma töreninde büyük heyecan yaşadı. Müzik eşliğinde kutlama yapan öğrencilerin mutluluğuna aileleri ve öğretim görevlileri de ortak oldu.

Mezuniyet törenine; Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Kaan Çiftçioğlu, Belediye Başkan Vekili Yılmaz Çağlıyan, Goldforce Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, oda başkanları, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın sonunda Sungurlu Belediyesi tarafından katılımcılara nohutlu pilav ikram edildi