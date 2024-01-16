Çorum’un Alaca ilçesinde katalitik sobadan çıkan yangında bir ev hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Ayhan Mahallesi Karanfil Sokak’ta yaşayan Hakan Ç., ısınmak içinde evde bulunan katalitik sobayı yaktı. Mutfağa geçen Hakan Ç., geri döndüğünde odada bulunan eşyaların alev aldığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Hakan Ç., yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Evde büyük maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.