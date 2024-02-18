Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki işitme engelli çocuk hayatını kaybetti.

Yangın, kırsal Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hayvancılıkla uğraşan ev sahibi karı kocanın hayvanlara yem vermek için ahırda olduğu sırada çıkan yangını fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangının ardından evde yapılan incelemelerde 5 yaşında işitme engelli Yusuf Murat Can'ın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından küçük çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.