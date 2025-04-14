İskilip Belediyespor kulübü resmen kuruldu. İskilip Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Çizikci’nin öncülüğünde kurulan kulübün olağan genel kurulu yapıldı.

İskilip Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan Genel Kurulda Mehmet Hazır başkanlığındaki yönetim göreve başladı.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci İskilip’te sporun geleceğini şekillendirecek önemli bir adımı attıklarını belirterek İskilip Belediyespor’un ilçenin sportif potansiyelini ortaya koymak gençleri spora teşvik etmek ve başarılı sporculara destek olarak önemli bir görevi yerine getireceğini söyledi.

Çizikci konuşmasında ‘Spor geleneği güçlü olan İskilip, özellikle güreş başta olmak üzere birçok branşta önemli başarılara imza atmıştır. Yeni kurulan kulüp, bu başarıları daha da ileriye taşımayı, sporcularımızın haklarını koruyarak onların yanında olmayı ve İskilip’in adını ulusal ve uluslararası platformlarda gururla duyurmayı hedefliyor.

Sporun her dalında gelişim için durmaksızın çalışacağız. Gençlerimizin enerjisini ve yeteneğini doğru yönlendirmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek için İskilip Belediye Spor Kulübü olarak kararlılıkla yola çıkıyoruz’ dedi.

Genel Kurulda göreve seçilen Mehmet Hazır başkanlığındaki İskilip Belediyespor kulübü yönetiminde Fatih Uçar Başkan Yardımcısı, Abdullah Kemal Çakıcı Sayman, İbrahim Bozkuş Sekreter Duran Kula ise üye olarak görev aldı. Denetim Kurulu ise Adem Efe başkanlığında Ali Dikmen ve Mustafa Koca’dan oluştu. Genel Kurulda onursal üye seçilen İsmail Çizikçi, Yücel Karaköylü, İsmail Armutlu, İsmail Kumkayır, Sami Topçu, Rıfat Çelik, Mehmet Ali Zontur ve Mehmet Karadağ’lıya destekleri için teşekkür edildi,