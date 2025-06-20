İskilip Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ile İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’nin öncülüğünde gerçekleşen toplantıda proje ekibi, mühendisler ve mali danışmanlarla birlikte rapora son şekli vererek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmak üzere hazır hale getirildiği belirtildi.

İskilip’in ekonomik geleceği için kararlılıkla çalıştıklarını belirten İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, “Yatırım, üretim ve istihdam odaklı bu adım ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.