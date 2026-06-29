İlimizin tanınmış simalarından emekli polis memuru Mücahit Öztuna annesini kaybetti.

Merhum İsmail Öztuna’nın eşi, emekli polis memuru Mücahit Öztuna ve Mefaret Karamanlıoğlu’nun anneleri, merhum Rüştü Hacırecepoğlu’nun kız kardeşi, sanayi esnafından Semavi Karamanlıoğlu’nun kayınvalidesi olan Hacer Öztuna (86) bir süredir rahatsızlığı nedeni ile hastanede tedavi görüyordu.

Emre, Şevket ve Mehmet Ali Karamanlıoğlu’nun anneanneleri Hacer Öztuna, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.