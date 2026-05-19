19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Gençlik Koşusu bu yıl ilk kez Gazi Caddesi’nde gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda yaklaşık 150 sporcu dyarıştı..

Cumartesi günü startı Saat Kulesi önünden verilen oşuya vatandaşların yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz, antrenörler ve çok sayıda sporsever katıldı.

Yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar olmak üzere kadın-erkek kategorilerinde yapılan yarışlarda sporcular, Saat Kulesi’nden başlayarak Atatürk Lisesi Kavşağı’ndan dönüş yapıp yeniden Saat Kulesi’nde finiş gördü. Yarışlar sonunda yıldız kızlarda Melisa Eker birinci olurken, Feyza Nur Özden ikinci, Aybüke Çınar üçüncü sırayı aldı. Yıldız erkeklerde ise Burak Aktaş birinciliği elde ederken, Arda Özkanoğlu ikinci, Aras Aydoğdu üçüncü oldu.

Genç kızlarda Yaren Köymen birinci, Nilsu Şahin ikinci, İrem Şahin üçüncü olurken, genç erkeklerde Poyraz Yetgin birincilik kürsüsüne çıktı. Mustafa Kasım Ahıska ikinci, Arda Baltacı ise üçüncü sırada yer aldı.Büyük erkeklerde Mehmet Kalyoncu birinci, Ömer Önder Karabulut ikinci, Halil Özsoy üçüncü olurken, büyük kadınlarda Elif Nisa Kaya birinciliği elde etti. Elçin Fener ikinci, Gizem Sıla Bekten ise üçüncü oldu.

Veteran erkeklerde Mehmet Gök birinci, İbrahim Yıldırım ikinci, Mert Tunalıoğlu üçüncü sırayı alırken, veteran kadınlarda Fatma Aydın birinciliği elde etti. Cemile Tuğba Okumuş ikinci, Esma Yeter ise üçüncü oldu.Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından eşofman takımı, çanta, yağmurluk ve madalya takdim edildi.