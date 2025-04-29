1. Amatör Küme’de ligde kalmak için bir puana ihtyacı olan İskilipgücüspor evinde oynadığı maçta Gülabibeyspor’a 90+7. dakikada yediği golle 2-1 mağlup olarak ateş hakttından kurtulamadı.

Maça iyi başlayan İskilipgücüspor 22. dakikada Mustafa’nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra kontrollü futbol ortaya koyan İskilipgücüspor 74. dakikadaya kadar bu skoru korudu. Sezer’in golü ile Gülabibeyspor beraberliği sağladı. Bu skorla bile son maçlar öncesi ligde kalmayı garantileyen İskilipgücüspor 90+7. dakikada Berat’ın attığı golle 2-1 mağlup duruma düştü. Bu galibiyet ile Gülabibeyspor 16 puanla sıralamadaki yerini korurken İskilipgücüspor 10 puanda kaldı.

İskilipgücüspor ligde kalma umutlarını son maça bıraktı. Mavi beyazlı takım son hafta Alaca Belediyespor deplasmanında bir puan alması halinde ligde kalacak aksi takdirde ligden düşen ikinci takım olacak.