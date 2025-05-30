İskilipgücüspor’dan iki müdüre ziyaret. İskilipgücüspor Başkanı ve Teknik Direktörü Nihat Armutcu ve Yönetim Kurulu üyesi Bahadır Telli, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak’ı ziyaret ettiler.

Kulüp Başkanı Nihat Armutcu Milli Eğitim Bakanlığında mesleğin gurur kaynağı aynı zamanda birlikte çalışmaktan gurur duydukları Tahir Demir’e başarılı çalışmaları nedeni ile teşekkür etti ve kendisine kulüp forması hediye etti.

Armutcu ve Telli daha sonra ise yaklaşık 10 yıldır Çorum Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü olarak görev yapan Nadir Solak’ı ziyaret etti. Görev süresi boyunca tüm Türkiye’de örnek faaliyetlere ve çalışmalara imza atan ve Çorum’da spora inanılmaz katkılar sağlayan Nadir Solak’ın başarılı çalışmaları nedeni ile birkez daha tebrik etti ve kendisine kulüp forması hediye etti.