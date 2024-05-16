İskilip’te yapılan Gençlik Haftası İskilip Dart İlçe birinciliğinde kızlarda Sultan Hatun erkeklerde ise Akşemsettin Anadolu Lisesi birinciliği kazandı.

14 Mayıs’ta İskilip Dart Spor Salonu’nda yapılan turnuvanın startını ilçe kaymakamı Ramazan Polat’ın atışı ile verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevket Akkocaoğlu’nun da katıldığı atışlara 12 okuldan 60 sporcu katıldı.

Yapılan atışlar sonunda kızlarda Sultan Hatun ortaokulu birinci olurken İskilip Anadolu Lisesi ikinciliği Hacı İsmail Kavlu Lisesi üçüncü İskilip İbni Sina Lisesi ise dördüncü oldu. Erkeklerde ise Akşemseddin Anadolu Lisesi birinci İbni Sina Mesleki ve Teknik anadolu Lisesi üçüncü İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü İskilip Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Yarışma sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.