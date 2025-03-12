Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Levent Tuzcu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle işyerlerini ziyaret ederek kadın çalışanlara çiçek hediye etti.

Atılım Değirmen Firmasında çalışan kadın personelin Kadınlar Günü’nü kutlayan İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, "Kadınlarımızın emeği ve özverisi, ülkemizin ekonomik gelişiminde kilit bir öneme sahiptir. İŞKUR olarak kadın istihdamını desteklemek ve onların iş gücüne katılımını artırmak için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 3 -7 Mart tarihleri arasında Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Projeleri (ADEM) kursiyerlerine de İş Kulübü Eğitimleri verildi.