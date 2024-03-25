Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın tamamına ait iş gücü istatistiklerini paylaştı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 1,0 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

2022’de işsizlik oranı yüzde 10,4 ve istihdam ise yüzde 47,5 seviyesinde olmuştu.

İstihdam oranı yüzde 48,3

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak gerçekleşti

İş gücü 2023 yılında, bir önceki yıla göre 562 bin kişi artarak 34 milyon 896 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde71,2, kadınlarda ise yüzde 35,8 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 17,4 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2023 yılında, bir önceki yıla göre 2,0 puan azalarak yüzde 17,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak tahmin edildi.