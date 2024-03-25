Ramazan Bayramı yaklaşıyor.

Bu kapsamda milyonlarca emeklinin gözü, ikramiyeler için gelecek habere çevrildi.

Beklenen haber ise bugün geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Bakan Işıkhan, bayram ikramiyelerine ilişkin tarih verdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

Buna göre ödemelerin yapılacağı tarihler şöyle:

SSK: 2-4 Nisan arası

17-18 olanlara 2 Nisan'da, 10-20-21-22 olanlara 3 Nisan'da, 23-24-25-26 olanlara ise 4 Nisan'da yatırılacak.

Bağ-Kur:

Tamamı 5 Nisan'da ödeme alacak.

Emekli Sandığı: 2-5 Nisan

1-2 olanlara 2 Nisan'da, 2-4-5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında ikramiyeleri yatacak.