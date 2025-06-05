Geçtiğimiz ay yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, Çorum’da görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Anitta Otel’de gerçekleştirilen toplantıda Yıldırım, ÇESİAD faaliyetleri hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi ve dernek olarak hedeflerini anlattı.

Merkezi İstanbul’da bulunan ÇESİAD’ın 19 yıl önce Çorum’un tanıtımına ve gelişmesine katkı sağlamak isteyen diplomat, bürokrat, eğitimci ve sanayiciler tarafından kurulduğunu belirten Yıldırım, dernek olarak memleketinden uzakta okuyan gençlere aile olmayı vazife edindiklerini söyledi.

ÇESİAD olarak 3 bin 500 öğrenciye burs imkanı sağladıklarını aktaran Yıldırım, sadece burs vermediklerini, aynı zamanda öğrencilerin gönüllerine de dokunduklarını dile getirdi.

İstanbul'da zor şartlar altında eğitim görmeye çalışan ve gurbet hasreti çeken Çorumlu öğrencilerin yanında olmaya çalıştıklarını kaydeden Yıldırım, mezun olan öğrencilerin daha sonra derneğe burs verdiğini ve faaliyetlere katılarak başka öğrencilerin hayatlarına dokunduğunu ifade ederek; “Kurulduğu günden bugüne denk yüzlerce Çorumlu gence burs veren derneğimiz aynı zamanda sosyal ve kültürel projelerle de gençlerin hayatında güzel izler bırakmayı hedeflemektedir. Konferanslar, paneller, geziler, sosyal farkındalık projeleri gibi bir çok işte imzası olan derneğimizin kapısı tüm gençlerimize açıktır. Dernek olarak bir çok sosyal sorumluluk projelerine imza attık. İlçelerde ve köy okullarında Z kütüphanesi kazandırdık. En son Mecitözü’nde ‘Dilek Balonu’ projemizle minik öğrencilerimizin hayallerini gerçeğe kavuşturduk. Mecitözü’nden sonra bir sonraki durağımız Ortaköy olacak. Orada da öğrencilerimizin hayallerine dokunmak ve onları bir nebze de olsa mutlu etmek istiyoruz.” dedi

Dernek olarak İstanbul ile Çorum arasında bir köprü vazifesi gördüklerini belirten Yıldırım, İstanbul ve Ankara’da okuyan Çorumlu öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.