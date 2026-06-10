Sürdürülebilirlik yaklaşımlarının hayata tamamen hakim kılınamamasının en önemli nedenleri arasında, toplumsal davranış değişikliği ve işin "kültür" boyutunun eksik kalması gösterilmektedir. Bir tutum ve davranışın toplum tarafından benimsenerek ortak bir harekete dönüşmesi, yani toplumun temel bir değeri haline gelerek kültürel bir kimlik kazanması, üzerinde önemle durulan rasyonel bir süreçtir. Aynı şekilde bir çevre politikasının kalıcı bir toplumsal refah modeline dönüşmesi de bu kültürel zemine bağlıdır. Bu amaçla bilginin akademik salonlardan topluma inmesi, yani halkla ve özellikle yeni kuşaklarla buluşturulması büyük değer taşımaktadır. Bu bağlamda, 4-7 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve büyük bir kitleyi bir araya getiren Sıfır Atık Festivali, döngüselliği teoriden pratiğe dönüştüren, çevre, kültür ve sanatı bir araya getiren çok önemli bir toplumsal laboratuvar işlevi görmektedir.

"Dönüşüm Seninle Başlar" mottosuyla kapılarını açan bu büyük organizasyon; sürdürülebilir yaşamı, enerji verimliliğini ve çevre farkındalığını eşsiz birer deneyim ile buluşturmaktadır. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanatın estetik diline uzanan bu kapsamlı içerik; çocuklara, gençlere ve ailelere yaşamsal birer yeşil vizyon aşılamaktadır. Sanal gerçeklik teknolojileriyle iklim krizini interaktif gözlemleyen, karbon ve su ayak izini ölçen yeni nesil teknoloji meraklıları, çevre sorumluluğunu doğrudan deneyimlemektedir.

Festivalin en dikkat çekici yönlerinden birini de atığın "kültürel, sanatsal ve üretici dönüşüm" boyutu oluşturmaktadır. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile TİKA'nın yürüttüğü "atıksız mutfak" ve "mutfakta sıfır atık" çalışmaları, genel tüketim kültürünü kökten sorgulatmaktadır. TİKA'nın iş birliğiyle sunulan "Dönüşüm Estetiği" sergisindeki metal ve plastik heykeller ise sanatın dönüştürücü gücünü kullanarak kaynakların sınırlılığına çarpıcı bir vurgu yapmaktadır. Kültür ve sanatın bu birleştirici çatısı altında; geri dönüşüm materyallerinden oyuncak üreten çocuklar, kum sanatı gösterileri, tiyatrolar ve atölyelerle büyüyen gençler, geleceğin yeşil mutabakatını bugünden zihinlerinde inşa etmektedir.

Sıfır Atık hareketi sadece teorik bir yönetim planından ibaret kalmamaktadır. Bu hareket; festivalleriyle yeni kuşaklara bilinç yükleyen, sanattan teknolojiye uzanan köprülerle toplumsal genetiği dönüştüren topyekûn bir kültür ve sanat hareketi olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adının "T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirilmesi ve Bakanlığa bağlı olarak doğrudan "İklim Değişikliği Başkanlığı"nın kurulması; söz konusu stratejik dönüşümün devlet politikalarındaki rasyonel yerini sabitlemekte, hedeflenen toplumsal mesaja ve sürdürülebilir yaşam kültürüne doğrudan hizmet etmektedir. Bakanlık tarafından yapılan "Küresel Çevre Hareketi Sıfır Atık" ve "Sıfır Atık ile 90 Milyon Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı" başlıklı resmi duyurularda da yer aldığı üzere; proje kapsamında bugüne kadar 217 bin bina ve yerleşkede sistem kurulumunun tamamlanması ve 28 milyon kişiye aktif eğitim verilmesi, bu toplumsal sözleşmenin ne denli güçlü kurulduğunu açıkça kanıtlamaktadır.

Saha gözlemleri ve toplumsal dinamikler çerçevesinde rasyonel bir değerlendirme yapıldığında; Sıfır Atık Festivali gibi çevre, kültür ve sanatı harmanlayan geniş ölçekli organizasyonlar, çevre bilincinin bireysel bir sorumluluktan kitlesel bir yaşam tarzına dönüşmesinde anahtar bir rol üstlenmektedir. Söz konusu etkinliğin "Dönüşüm Seninle Başlar" mottosu ise esasen bireyin tüketim kalıplarını sorgulamasını ve atığı bir problem değil, yeni bir değer ve üretim kaynağı olarak görmeye odaklanmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda eğitim, kültür ve sanatın gücüyle desteklenen bu süreçler, genç kuşakların zihninde kalıcı bir çevre etiği oluşturmakta, toplumu pasif tüketicilikten aktif birer döngüsel ekonomi paydaşına dönüştürerek sürdürülebilir geleceğin kültürel altyapısını inşa etmektedir.

Kaynakça:

* Anadolu Ajansı (AA). (2026, 6 Haziran). Sıfır Atık Festivali etkinlikleri üçüncü gününde devam ediyor. İstanbul.

* Özçatalbaş, O. (2023). An Evaluation of the Transition from Linear Economy to Circular Economy. In O. Özçatalbaş (Ed.), Sustainable Rural Development Perspective and Global Challenges. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.107980

* Sıfır Atık Festivali. (2026). Dönüşüm Seninle Başlar: Festival Hakkında. Sıfır Atık Vakfı. https://sifiratikfestivali.org/tr/about

* T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2026). Sıfır Atık Hareketi Resmi Portalı. https://sifiratik.gov.tr/