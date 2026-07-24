“Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Rabbini yücelt, nefsini arındır, her türlü pislikten uzak dur.” (Müddessir, 74/1-5)

İlk vahyin yarattığı o sarsıcı idrakin ardından vahiy bir süre kesilmiş, Hz. Peygamber derin ve sessiz bir bekleyişe çekilmişti. Rivayete göre, yeniden örtüsüne bürünüp dinlendiği bir sırada ilahi nida tekrar yankılandı: “Kalk ve uyar!”

Daha önce Müzzemmil sûresi bağlamında, o “ağır söz”ün ancak ahlaken sağlam bir şahsiyet tarafından taşınabileceğine değinmiştik. Müddessir ise, o sözü omuzlayan kişiye verilen ilk emirdir: Kalk!

Saklanmak İçin Değil, Yüklenmek İçin

“Kalk ve uyar” emri, şu yalın gerçeği ortaya koyar: Hakikate muhatap olan kimsenin, onu bir örtünün altına gizleyip kendi tekelinde tutmaya hakkı yoktur. Hz. Peygamber’e inzivaya çekilmesi değil, ayağa kalkması emredildi. Zira hakikat, kişiye huzur bahşeden bir armağan değil; insanı sorumluluk altına sokan emanettir.

Buradaki incelik şudur: “Uyarmak” salt bir konuşma eylemi değildir. Emrin ardından sıralananlara bakalım: Rabbini yücelt, nefsini arındır, kirden uzak dur. Hiçbiri bir hitabet talimatı değil; hepsi kişinin kendi hâline dair emirlerdir. Nitekim lafzen “elbiseni temizle” demek olan “nefsini arındır” buyruğu, tefsirlerde çoğunlukla amelin ve kalbin arınması olarak yorumlanır. Yani uyarma vazifesi, insana ne söyleyeceğini değil, nasıl olacağını öğretmekle başlar. Dili susup hayatı konuşan bir mümin, dili konuşup hayatı susan bir aktarıcıdan çok daha yüksek sesle uyarmış olur.

Bu noktada Hira’yı doğru okumak gerekir: Orası bir kaçış değil, bir arayış mekânıdır; mağara bir varış noktası değil, bir uğraktır. Arayış meyvesini verdiğinde mağaraya veda edilmiş, istikamet insanların arasına çevrilmiştir.

Bu ayrımın bugüne bakan yüzü nettir: Kişinin kendi eliyle kurduğu tenha sığınaklarda, o korunaklı ve risksiz manevi kabuklarda sahih bir kulluk yaşanamaz. İman, cam fanus altında korunan bir süs değil; alışverişte, komşulukta, ekmek kavgasında —yani hayatın tam ortasında— sınanan bir duruştur.

“Bu Ne Biçim Peygamber?”

Kureyş’in itirazı tam da buradan doğuyordu:

“Bu ne biçim peygamber; yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor!” (Furkân, 25/7)

Görünürde masum bir şaşkınlıktı; altında ise bir kaçış arayışı vardı. Bir melek gönderilseydi, “Biz beşeriz, o ise melek” deyip sıyrılacaklardı. Ne var ki, Hz. Peygamber’e emredilen dil, bu kapıyı en baştan kapatıyordu: “De ki: Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim…” (Kehf, 18/110) Kendileri gibi birinin o hakikati yaşayabildiğini görmek, bütün mazeret kalelerini yıkıyordu.

Zira erişilemez olan örnek alınamaz, yalnızca hayranlık uyandırır; erişilebilir olan ise omuzlara bedel yükler. Onların derdi, peygamberin beşerîliği değil, o beşerîliğin fısıldadığı “Sen de yapabilirsin” mesajıydı. Bu itiraz elbette Kureyş’le sınırlı kalmamıştır; böyle bir örneğin varlığı, her çağda mazeretlerin en amansız düşmanı olagelmiştir. Tersi de doğrudur: İnsan, örnek alamayacağı kadar yücelttiği bir şahsiyetin karşısında, ona benzeme sorumluluğundan da kurtulmuş olur.

Faziletin Sınandığı Yer

Mümin, muhatap olduğu hakikati maliyet hesabı yapmadan eyleme dönüştüren kişidir. Hatasız veya günahsız değildir; farkı, hatasıyla başkası yüzüne vurmadan kendisinin yüzleşmesi, bedelini kimse ödetmeden ödemesidir. Gerçek erdem hiç düşmemek değil, düştüğü yerden kimseden medet ummadan kalkabilmektir.

Burada sahte duruşları da doğru teşhis etmek gerekir:

İmkânsızlığın Masumiyeti: İmkân bulamadığı için işleyemediği günahları sayıp kendini müttaki sanan kişi aldanmaktadır. Fırsatsızlığın koruduğu masumiyet bir erdem değil, ertelenmiş bir imtihandır.

Mesafeli Ahlakçılık: Kendi imtihanını vermemişken kenarda durup başkalarının kusurunu sayanların ahlakı sözden ibarettir. Denenmemiş fazilet henüz bir vaattir.

Bedelsiz Sahiplenme: Asıl tehlike, hakikati yalnızca maliyetsiz olduğu anlarda haykırıp bedeli ağırlaşınca sükût örtüsüne bürünmektir. Bir fikre, insana rahatlık ve itibar kazandırdığı sürece sahip çıkmak kolaydır; marifet, o fikir bedel ödetmeye başladığında da aynı yerde durabilmektir.

Zorluk anında sesini kısmak imanın değil, hesabın dilidir. Örtü her zaman kumaştan ibaret değildir; bazen sükûtumuz, bazen de “şimdi sırası değil” ertelemelerimizdir.

Dikkat edilmelidir ki “Kalk ve uyar!” çağrısı, yaşamadığı değerleri başkalarına havale edenlere değil; kusurlarına ve eksikliklerine rağmen samimiyetle yola koyulanlara yöneliktir.

İnkâr: Aynı Sûrenin Öbür Yüzü

Müddessir sûresi, davetin karşısına inkârı koyarken onu bir kavrayış eksikliği değil, bilinçli bir tercih olarak resmeder. Tefsirlerde bu ayetlerin muhatabı sayılan Velîd b. Muğîre, hakikati anlamayan bir cahil değil; anlayıp menfaat terazisinde tartan bir hesap adamıdır:

“Düşündü, ölçtü biçti. Canı çıkasıca, nasıl da ölçtü biçti!” (74/18-19)

Velîd hakikati gördü ama bedelini görünce yüz çevirdi; bugün o sözün doğruluğuna inanan kimi insan da bedeli yükselince sesini kısar. İkisi de hakikat ile nefsi arasında bir tercih yapmış ve nefsini seçmiştir.

İki Örtü Arasında

Müddessir sûresi bizi nihayetinde iki örtü arasında bırakır:

Sarsıntı Örtüsü: Hz. Peygamber’in vahyin ilk sarsıntısıyla büründüğü, emir gelir gelmez üzerinden atıp sahaya indiği geçici sığınak. Bizdeki karşılığı, hakikatin ağırlığı karşısında insanın bir an duraksaması, soluklanmasıdır; meşrudur, zira kalıcı değildir.

Kaçış Örtüsü: Hakikatin getirdiği sorumluluk ve bedellerden kaçmak için sarındığımız, bir türlü üzerimizden atamadığımız kalıcı sığınak.

“Kalk ve uyar!” emri, yalnızca ilk muhatabına ait değildir; hakikatten haberdar olan herkese her sabah yeniden yöneltilen diri bir çağrıdır. Hz. Peygamber o örtüyü bir daha bürünmemek üzere fırlatıp attı ve “ağır söz”ü omuzladı. Bizim örtümüz ise hâlâ üzerimizde. Onu atmayı erteleme hakkımız yok; emir bugün de dünkü kadar taze, dünkü kadar kesin: “Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar!”