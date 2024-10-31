CHP​'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer, "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan tutuklandı. Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesine kayyum atandı.

İSTANBUL VALİ YARDIMCISI CAN AKSOY KAYYUM OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyum olarak atandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

ESENYURT BELEDİYESİ'NDEN PAYLAŞIM

Esenyurt Belediyesi, kayyum olarak atanan Can Aksoy'un fotoğrafıyla paylaşım yaparak, göreve başladığını duyurdu. Esenyurt Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.