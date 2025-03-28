Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında İstanbul’da düzenlenen İl Başkanları Toplantısına katıldı. Daha sonra ise Saraçhane’de miting düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından eylemler devam ediyor.

Genel Başkan Özgür Özel, 81 il başkanı ile İstanbul’da grup toplantısı yaptı. Toplantının ardından da Saraçhane’de miting düzenlendi.

Her iki buluşmaya da katılan CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Saraçhane mitinginin sonuncusunun düzenlendiğini, eylem sürecinin Ramazan ve ardından bayram etkinliklerine evrilerek süreceğini söyledi.

Solmaz, hak-hukuk ve adalet yerini bulana kadar değişik tarzda eylemlerin, mitinglerin devam edeceğini, haksızlık karşısında susmayacaklarını ifade etti.

Bir sonraki buluşmanın ise 29 Mart Cumartesi günü saat 12.00'de Maltepe'de yapılması kararlaştırıldı.