AK Parti'nin 11'i büyükşehir, 25 il belediye başkan adayı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği adayları bizzat açıkladı.
İŞTE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI:
İstanbul: Murat Kurum
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
Bursa: Alinur Aktaş
Denizli: Osman Zolan
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Aydın: Mustafa Savaş
Samsun: Halit Doğan
Erzurum: Mehmet Sekmen
Muğla: Aydın Ayaydın
Ordu: Mehmet Hilmi Güler
Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
Elazığ: Şahin Şerifoğulları
Edirne: Belgin İba
Düzce: Faruk Özlü
Bitlis: Nesrullah Tanğlay
Bingöl: Erdal Arıkan
Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
Çankırı: Hüseyin Filiz
Kastamonu: Tahsin Babaş
Rize: Rahmi Metin
Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
Tokat: Eyüp Eroğlu
Yalova: Mustafa Tutuk
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
Artvin: Mehmet Kocatepe