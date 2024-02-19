Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için İl Genel Meclis Üyesi adaylarını duyurdu.

13 Kasım 2023 tarihinde başlayan 15 Aralık 2023 tarihinde sona eren MHP de aday adaylık sürecinde 123 aday adayı ile rekor sayıda bir müracaat ile süreci tamamlamıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Teşkilatı, merkez ilçe ve 13 ilçede İl Genel Meclis Üyesi adaylarını açıkladı.

MHP'nin Çorum ve ilçe il genel meclis üyesi adayları şu isimlerden oluştu.

ÇORUM MERKEZ

Sinan Eryücel

Yener Ceylan

Bülent Yılmaz

Burak Bulanık

Adil Kurt

Hakan İlci

Deniz Bıdak

ALACA

Tuncay Okur

Bülent Özdemir

İkram Şimşek

BAYAT

Musa Demirci

Yılmaz İmal

BOĞAZKALE

Turgut Karadurak

Burak Küçükkoçak

DODURGA

Ahmet Aydoğdu

Ahmet Sepetçi

İSKİLİP

Doğan Uçar

Adem Seyrek

Nevzat Uçar

KARGI

Mustafa Bedir

Mustafa Yumrukaya

LAÇİN

Yavuz Aykaç

Hıdır Karaman

MECİTÖZÜ

Yahya Eker

Ali Ergan

OĞUZLAR

İbrahim Tiryaki

Mehmet Düvenci

ORTAKÖY

Hacı İbrahim Uzuner

Resul Büztaş

OSMANCIK

Selim Dölcü

İsmail Çevik

Süheyip Tuncay

SUNGURLU

Duran Baysa

Salih Kardaş

Saniye Şahin

UĞURLUDAĞ

Kenan Genç

Mehmet Ali Alay