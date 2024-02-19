Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için İl Genel Meclis Üyesi adaylarını duyurdu.
13 Kasım 2023 tarihinde başlayan 15 Aralık 2023 tarihinde sona eren MHP de aday adaylık sürecinde 123 aday adayı ile rekor sayıda bir müracaat ile süreci tamamlamıştı.
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Teşkilatı, merkez ilçe ve 13 ilçede İl Genel Meclis Üyesi adaylarını açıkladı.
MHP'nin Çorum ve ilçe il genel meclis üyesi adayları şu isimlerden oluştu.
ÇORUM MERKEZ
Sinan Eryücel
Yener Ceylan
Bülent Yılmaz
Burak Bulanık
Adil Kurt
Hakan İlci
Deniz Bıdak
ALACA
Tuncay Okur
Bülent Özdemir
İkram Şimşek
BAYAT
Musa Demirci
Yılmaz İmal
BOĞAZKALE
Turgut Karadurak
Burak Küçükkoçak
DODURGA
Ahmet Aydoğdu
Ahmet Sepetçi
İSKİLİP
Doğan Uçar
Adem Seyrek
Nevzat Uçar
KARGI
Mustafa Bedir
Mustafa Yumrukaya
LAÇİN
Yavuz Aykaç
Hıdır Karaman
MECİTÖZÜ
Yahya Eker
Ali Ergan
OĞUZLAR
İbrahim Tiryaki
Mehmet Düvenci
ORTAKÖY
Hacı İbrahim Uzuner
Resul Büztaş
OSMANCIK
Selim Dölcü
İsmail Çevik
Süheyip Tuncay
SUNGURLU
Duran Baysa
Salih Kardaş
Saniye Şahin
UĞURLUDAĞ
Kenan Genç
Mehmet Ali Alay