İtalyan tasarımı ve Türkiye'nin üretim gücünü buluşturan ISVEA yeni sifon teknolojisiyle premium banyo deneyimini sürdürülebilir kılıyor.

ISVEA’nın Vortex yıkama teknolojisi ile banyolarda hijyen ve su tasarrufu bir arada sunuluyor.

Dairesel su hareketiyle etkili yüzde 95’e varan iç hazne temizliği sağlayan sistem, suyun daha verimli kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilir yaşam için önemli bir adım atıyor.

Estetik ve teknolojiyi buluşturan ISVEA, Ar-Ge odaklı yaklaşımıyla geliştirdiği Vortex yıkama sistemi ile banyo alışkanlıklarını değiştiriyor.

İtalyan tasarım kültürünü Türkiye'nin üretim gücüyle birleştiren marka, bu yenilikçi sistemle su tüketimini minimize ederken hijyen standartlarını maksimum seviyeye taşıyor.

VORTEX TEKNOLOJİSİ: BİLİM VE VERİMLİLİK

ISVEA’nın Ar-Ge odaklı yaklaşımıyla geliştirilen Vortex yıkama sistemi, suyu özel bir eksen etrafında dairesel olarak yönlendirerek klozet yüzeyinin tamamında etkili temizlik sağlıyor. Klozet iç haznesinde %95’e varan temizlik oranı sunan sistem, temizlikte çıtayı yukarı taşıyor.

Sessiz ve güçlü çalışmasıyla dikkat çeken Vortex, aynı zamanda az suyla maksimum temizlik etkisi yaratarak hem kullanıcı konforunu hem de çevreyi gözeten bir çözüm sunuyor. Bu özellikleriyle Vortex, suyun daha verimli kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilir yaşam için önemli bir adım atıyor.

PREMİUM SERİLER VE TEMASSIZ ÇÖZÜMLER

Vortex teknolojisi, ISVEA’nın Vea, Infinity Due ve Sentimento Due serilerindeki klozetlerle kullanıcılarla buluşuyor. Vortex sifon teknolojisi, SensoNeo sensörlü entegre taharet musluğu ile birlikte uygulanabiliyor ve hijyenik kullanım avantajını bir adım ileri taşıyor. Temassız kullanım özelliği sayesinde hem kullanıcı sağlığı korunuyor hem de hijyen seviyesi artırılıyor.

ISVEA Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, "ISVEA olarak, İtalyan tasarım mirasını Türkiye'nin üretim gücüyle birleştirerek banyo sektöründe sadece estetik değil, aynı zamanda çevresel sorumluluk taşıyan çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, inovasyon tutkumuz ve sürdürülebilirlik ilkemizle, banyoları geleceğin yaşam alanlarına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz her ürünle, kullanıcılarımızın yaşam kalitesini artırırken, doğal kaynakları koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma vizyonumuzu da hayata geçiriyoruz" açıklamasını yaptı.