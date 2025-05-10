Ahlatcı Çorum FK’nın bugün sezonun son maçında İstanbulspor ile oynayacağı maçının kadrosuna alt yapıdan üç isim ve bu sezon sakatlığı nedeni ile hiç forma giyemeyen Mertcan Aşçı da alındı.

Kırmızı Siyahlı takım dün yapılan çalışmasının ardından Teknik Direktör Can Güçer tarafından açıklanan İstanbulspor maçı kadrosunda kaleciler Ahmet Kıvanç ve Mahmut Güler, Kerem Kalafat, Zargo Toure, Eren Tunalı, Erkan Kaş, Diniyev, Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz, Atakan Akkaynak, Suat Kaya, Geraldo, Ali Akman, Hasan Ege Akdoğan, Can Efe Bozacı, Taha Reçber, Amar Catiç, Mertcan Aşçı ile U 19 Gelişim takımından ise Furkan Enes Uyar, Arda Usta ve U 17 Gelişim takımından Efe Furkan Ak.

Çorum FK’da maç kafilesi dün akşam saat 19.30 uçağı ile Merzifon’dan İstanbul’a uçtu ve bugün oynayacağı maçın ardından kırmızı siyahlı takım dağılacak.