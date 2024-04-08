İyi Parti, genel seçimlerden sonra yerel seçimlerde de umduğunu bulamadı.
Yüzde 3,77'lik oy oranında kalan İyi Parti'den geçtiğimiz hafta yapılan duyuruyla 27 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidileceği açıklandı.
Olağanüstü kurultay tarihinin Meral Akşener'in yapacağı açıklama beklemeye başlandı.
Akşener, bu sabah yaptığı yazılı açıklamayla kurultayda aday olmayacağını açıkladı.
Akşener'in aday olmayacağını duyurmasının ardından gözler, İyi Parti'de genel başkanlık yarışında kimlerin olacağına çevrildi.
Akşener'in koltuğu için isimler netleşiyor
İlk olarak kurucular kurulu üyesi Günay Kodaz, Akşener’in karşında aday olduğunu açıklamıştı.
İyi Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da kurultayda aday olacağını duyurdu.
Akalın’ın, yaptığı açıklamada, “İyi Parti istikbalini şahısların akıbetine bağlamış bir lider partisi değil.” ifadelerini kullanması dikkat çekti.
Son olarak Koray Aydın'dan da adaylığa dair bir açıklama geldi.
Koray Aydın duyurdu: Aday olmaya karar vermiş bulunmaktayım
Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurultayda İyi Parti Genel Başkanlığı'na aday olacağını belirtti.
Aydın, "Bilindiği üzere İYİ Parti’miz, 27 Nisan 2024 tarihinde Seçimli Olağanüstü Kurultay kararı almıştır. Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda Genel Başkan Adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım." sözleriyle adaylığını duyurdu.
Aydın, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
Büyük fedakarlıklarla Partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı Olağanüstü Kurultay kararıyla Partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.
Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Parti’mizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye’ye yeniden umut olmasını sağlamak ve Partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla; kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz.
Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz hayır olsun.
Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun.
Adaylığımla alakalı kapsamlı açıklamayı ilerleyen günlerde gerçekleştireceğim. Açıklamamızın yeri, tarihi ve saatini sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız.
Bir açıklama da Dervişoğlu'ndan: Genel başkanlığa aday olacağım
Koray Aydın'ın yanı sıra Müsavat Dervişoğlu'ndan bir hamle geldi.
Dervişoğlu, 27 Nisan'da yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olacağını duyurdu.
Dervişoğlu, açıklamasında şunları söyledi:
Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kurultayımızla ilgili bir açıklamada bulunmuş ve kapsamlı bir değerlendirmeyle birlikte aday olmayacaklarını kamuoyuna ilan etmişlerdir. Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum. Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir. Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla; öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan Kurucu Liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM’de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım. Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz ederim.
"Ana sorumlu istifa edip partiye nefes aldırmadı"
Diğer yandan Bilge Yılmaz’ın adaylığı parti kulislerinde konuşulurken, Kürşad Zorlu’nun da ismi adaylık için geçiyor.
Adaylık için ismi geçenlerden biri olan Bilge Yılmaz ise, dün Akşener'i hedef alan bir paylaşım yaptı.
Yılmaz, partideki kötü gidişatın ana sorumlusu olarak tekrar Akşener’i gösterdi.
Prof. Dr. Yılmaz, “Partideki kötü gidişin ana sorumlusu istifa edip partiye nefes aldırmadığı için İyi Parti zayıflamaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İyi Parti olarak bu hezimeti neden yaşadık?" diye soran Yılmaz'ın açıklaması şöyle:
"Partideki kötü gidişin ana sorumlusu istifa edip partiye nefes aldırmadığı için İyi Parti zayıflamaya devam ediyor.
Peki İyi Parti olarak bu hezimeti neden yaşadık?
1- Bizzat parti liderliğinin ortaya attığı şaibeli para ilişkileri ile ilgili tatmin edici süreç işletilmedi, konu açıklığa kavuşturulmadı.
2- Milletvekili listelerinde açıklanamayan, şeffaf olmayan tercihler yapıldı. Liyakatli isimler dışarıda bırakıldı.
3- Partimize verilen desteğin kahir ekseriyetini AK Parti yönetiminden şikayetçi ve rahatsız olanlar oluşturmasına rağmen AK Parti iktidarından daha çok, daha sert ve daha nobran bir dille muhalefet eleştirildi. Yapılan bütün bu yanlışlar toplumda büyük bir güvensizlik yarattı.
Tüm bunları ve milletimizin beklentilerini dikkate alarak hareket etmek zorundayız."