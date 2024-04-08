Büyük fedakarlıklarla Partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı Olağanüstü Kurultay kararıyla Partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.



Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Parti’mizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye’ye yeniden umut olmasını sağlamak ve Partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla; kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz.



Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz hayır olsun.



Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun.



Adaylığımla alakalı kapsamlı açıklamayı ilerleyen günlerde gerçekleştireceğim. Açıklamamızın yeri, tarihi ve saatini sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız.

Bir açıklama da Dervişoğlu'ndan: Genel başkanlığa aday olacağım

Koray Aydın'ın yanı sıra Müsavat Dervişoğlu'ndan bir hamle geldi.

Dervişoğlu, 27 Nisan'da yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olacağını duyurdu.

Dervişoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kurultayımızla ilgili bir açıklamada bulunmuş ve kapsamlı bir değerlendirmeyle birlikte aday olmayacaklarını kamuoyuna ilan etmişlerdir. Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum. Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir. Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla; öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan Kurucu Liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM’de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım. Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz ederim.

"Ana sorumlu istifa edip partiye nefes aldırmadı"

Diğer yandan Bilge Yılmaz’ın adaylığı parti kulislerinde konuşulurken, Kürşad Zorlu’nun da ismi adaylık için geçiyor.

Adaylık için ismi geçenlerden biri olan Bilge Yılmaz ise, dün Akşener'i hedef alan bir paylaşım yaptı.

Yılmaz, partideki kötü gidişatın ana sorumlusu olarak tekrar Akşener’i gösterdi.

Prof. Dr. Yılmaz, “Partideki kötü gidişin ana sorumlusu istifa edip partiye nefes aldırmadığı için İyi Parti zayıflamaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İyi Parti olarak bu hezimeti neden yaşadık?" diye soran Yılmaz'ın açıklaması şöyle: