İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada yılın ilk 6 ayının verileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Kişilere, mal varlığına, topluma, millete ve devlete karşı işlenen 1.028 olayın %96’sının aydınlatıldığı ve 2 kasten öldürme ve 136 kasten yaralama olayının tamamının aydınlatılarak toplamda 1.538 şahısın hakkında adli soruşturma başlatıldığını belirtildiği açıklamada, “Asayiş olayları, icra edilen ‘şok’ yol kontrolleri ve huzur güven uygulamalarında 34 tabanca, 19 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ve 503 mühimmat yakalanarak 78 şüpheli hakkında adli ve idari işlemler yapılmış, Jandarmanın Dedektifleri olarak adlandırılan JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriyelerde ve planlı faaliyetlerde çeşitli suçlardan aranan 874 şahıs yakalanmıştır” denildi.

Terör örgütleri ile mücadele kapsamında yürütülen planlı faaliyetlerde, hakkında yakalama kararı bulunan 3 FETÖ/PDY, 2 PKK/KCK ve 2 TKP/ML olmak üzere toplam 7 şahısın yakalandığın dile getirildiği açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele olayları kapsamında, 132 olay ortaya çıkarılmış, icra edilen faaliyetlerde 336 şahıs hakkında işlem yapılmış, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 13 adet çeşitli çaplarda tabanca, 14 adet av tüfeği ve 5 adet kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 189 adet mühimmat ele geçirilmiş, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak/sahte alkol üretimi ve sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 1.880 litre fermente şarap, 100 litre kaçak rakı, 3.131 adet sahte bandrol, 1 adet damıtma sistemi, 50 litre etil alkol, 29 kg kaçak/bandrolsüz kıyılmış tütün, 60 paket kaçak sigara, 51.101 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 1.100 adet boş makaron ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda, 124 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 12 kök yasadışı kenevir bitkisi, 92 gr kubar esrar, 50 gr. skunk, 182 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 80 adet extacy, 34 gr. metamfetamin, 64 gr kenevir tohumu, 29 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 adette hassas terazinin ele geçirildiğinin dile getirildiği açıklamada, “Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ile kaçak kazı olaylarına karşı yürütülen faaliyetlerde, tarihi eser niteliği taşıyan 7 adet obje (lahit, altın yüzük, heykel) 51 adet sikke, 2 adet kolye ucu, 2 adet yüzük, 1 adet aslan figürü, 35 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet dinamit lokumu ve 3 adet dedektör ele geçirilmiş, önümüzdeki dönemde kaçakçılık olayları ile mücadele kapsamında faaliyetlere aralıksız devam edilecektir. Trafik kazalarının azaltılması ve vatandaşların trafik konusunda farkındalığının artırılmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin etkinliğini artırmak maksadıyla 26 Trafik Jandarması Timi, 1 Motosikletli Trafik Jandarması Timi ile 24 saat esasına göre jandarma sorumluluk sahasında trafik hizmetleri yürütülmektedir. Sürücülerde yakalanma riski algısını en üst seviyeye çıkararak kazaları önlemek maksadıyla; icra edilen toplam 12.541 denetim faaliyetinde 156.783 araç ve sürücü kontrol edilmiş, “2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı” kapsamında yetişkin yaya, yolcu ve sürücülere, jandarma personeline, servis şoförlerine, müşterek görev yaptığımız diğer kurum personeline ve “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında öğrencilere olmak üzere 2023 yılında toplam 6.471 kişiye trafik eğitimi verilmiştir. 2023 yılı içinde, eğitim ve projeler kapsamında, afiş, broşür, boyama kitabı, kırmızı düdük, trafik dedektifi kartı, not defteri, kalem ve reflektör gibi toplam 6.884 adet materyal dağıtılarak tüm yol kullanıcılarına yönelik trafik güvenliği farkındalığı oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyetleri icra edilmiştir” şeklinde belirtildi. (Haber Merkezi)