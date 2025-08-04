Çorum İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya'nın oğlu Hakan Çetinkaya, Elif İssi ile dünya evine girdi.

Emel-Naim Çetinkaya çiftinin oğlu Hakan Çetinkaya, Hülya-Vedat İssi çiftinin kızı Elif İssi ile hayatını birleştirdi.

Elazığ'daki düğün törenine Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çetinkaya ve İssi aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Hakimiyet, genç çifti tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.