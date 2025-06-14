Çorum 'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde jandarma ekipleri mehter takımı eşliğinde yürüyüş yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde toplanan jandarma ekipleri, Çorum Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Gazi Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve jandarma personeli, yürüyüşe ellerinde Türk bayrakları taşıyarak katıldı.

Caddedeki vatandaşlar da yürüyüşe alkışlarıyla, sürücüler ise korna çalarak eşlik etti.

Yürüyüşün ardından Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi sunuldu.

Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının, suç işlenmesinin önlenmesi ve faillerin yakalanması görevleri başta olmak üzere 186 yıldır halka şanla, şerefle hizmet ettiğini söyledi.

Türkiye coğrafyasının yüzde 93'ünde emniyet ve asayiş hizmetlerinin jandarma tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Çalgan, "Toplum ihtiyaç duyduğunda fedakarca çalışarak jandarmamız üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Terörle mücadeleden Kıbrıs Barış Harekatı'na, depremden sel felaketine, orman yangınlarına ne zaman jandarmaya ihtiyaç duyulmuşsa, jandarmamız kendisine verilen görevi yüzünün akıyla yapmıştır." dedi.

Çalgan, modern teçhizatlarla donatılan, emsallerinin önüne geçen jandarma teşkilatının Türkiye için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

İl Jandarma Komutanı Çetinkaya ise jandarma teşkilatının başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğuna işaret etti.

Jandarmanın, kuruluşundan bu yana Türk milletinin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu dile getiren Çetinkaya, "Jandarma teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan güven ve sevgi bağını koruma, perçinleme ve güçlendirme kararlılığındayız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Çorum Belediyesi Halkoyunları Ekibi gösteri, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden akademisyen ve öğrenciler de müzik dinletisi sundu.

Törene, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Vali Ali Çalgan'ın eşi Halide Çalgan ile siyasi partilerin temsilcileri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.