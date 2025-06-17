Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), 2025 yılı başından bu yana suçlulara göz açtırmıyor. 01 Ocak – 16 Haziran 2025 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 439 şahıs kıskıvrak yakalandı. Bunlardan 335’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında dikkat çeken cezalar şunlar:

47 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan hırsız,

20 yıl 7 ay 14 gün cezası olan kasten yaralama zanlısı,

12 yıl 6 ay cezası olan uyuşturucu satıcısı,

11 yıl 9 ay 15 gün cezası olan yağma suçlusu ve daha birçok ağır ceza almış suçlu adalete teslim edildi.

Bu süreçte yakalanan 104 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma yetkilileri, bu operasyonların sadece suçluları yakalamakla kalmayıp aynı zamanda kamu vicdanını rahatlatmak, suçun caydırıcılığını artırmak ve olası suçların önüne geçmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vatandaşlara da çağrıda bulunuldu:

Şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirilmesinin, suçların önlenmesi ve aydınlatılması açısından büyük katkı sağlayacağı belirtildi.