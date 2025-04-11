23 yıldır turizm sektörünün içinde yer alan Murat Ölçer, Türkiye’nin önde gelen turizm tur operatörlerinden Jolly’nin Çorum Şubesini Çorum halkının hizmetine kazandırdı.

Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi numara 4 adresinde Çorum halkının hizmetine giren Jolly Tur’un açılışına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu ve çok sayıda davetli katıldı.

ERKEN REZERVASYON FIRSATLARI

Jolly Tur’u Çorum’a kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Ölçer, yurt içi otel, yurt dışı turlar, vize işlemleri, kültür turları ve uçak biletleri ile hizmet verdiklerini söyledi.

‘Jolly’in erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın’ diyen Ölçer, yüzde 50’ye varan indirimler, vade farksız 9 taksit imkanı sunduklarını ifade etti.

TÜM DÜNYA UÇAK BİLETLERİ BURADA

Tüm dünya uçak biletlerinin Jolly Çorum Şubesi’nden temin edilebileceğini belirten Ölçer, 0 364 333 09 09 numaralı telefon hattından biletlerle ilgili bilgi alınabileceğini aktardı.

Ayrıca kesintisiz iptal hakkının da bulunduğunu dile getiren Ölçer, 0-14 yaş arası ücretsiz oteller, balayı otelleri, doğa otelleri, termal oteller, yurt içi ve yurt dışı turları hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenleri Jolly Çorum Şubesi’ne beklediklerini söyledi.

Çorum'da ciddi organizasyonlarının olacağını kaydeden Ölçer; “Böylesine büyük bir firmayı, tur operatörünü Çorum'a getirmenin mutluluğu içindeyiz. Jolly Tur herkesin de bildiği gibi çok global bir marka. Türkiye'nin önde gelen en iyi turizm şirketlerinden bir tanesi. Çorum'u Jolly Tur'la tanıştırıp çok Jolly bir tatil zamanı Çorum için. Çorum'da ciddi organizasyonlarımız olacak. Tüm Çorumlu hemşehrilerimizi ofisimize bekliyoruz. Kaliteli, güvenilir ve doğrulanabilir bilgilerle tatillerini planlamak için herkesi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı