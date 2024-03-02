Muay Thai Federasyonu Jujitsu Ferdi Türkiye Şampiyonası Alanya’da yapıldı.

26-29 Şubat tarihlerinde Alanya’da yapılan Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular 6 altın 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandılar.

Minikler, Yıldızlar, ümitler, gençler. büyükler ve veteranlar kategorilerinde yapılan Türkiye Şampiyonası'nda U 10 ewaza 36-40 kiloda Lara Çilingir, U 12 Newaza 40 kiloda Yağız Ali Zavır, U 16 52 kiloda Asya Yıldız Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazamdılar.

U 14 Newaza +57 kilodaSude Naz Coşkun bir kategoride altın bir kategoride ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

İrfan Sörmez Master 1 Figting +94 kiloda altın, Combat’tü gümüş madalya kazandı.

U 35 Büyükler Fighting +94 kiloda Mehmet Özbolat altın madalya kazandı. U 14 Newazono gi 457 kiloda Deren Balım gümüş madalya kazandı.

U 16 Gençler Newavazagi 63 kiloda Zümran Şahingöz, U 18 Newazagi +70 kiloda Nehir Yıldız, U 35 Büyükler fighting 85 kiloda Mustafa Şenay bronz madalya kazanan sporcular oldular.