Liseli Genç Kızlar 3x3 Basketbol’da şampiyon Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi.

Dört okulun mücadele ettiği liseli genç kızlar 3x3 Basketbol il birinciliğinde üç maçınıda kazananan Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi şampiyonluğu kazanırken Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi ikincilik kupasını aldı.

Özel Çorum Sınav Anadolu Lisesi takımı üçüncülük kupasını alırken Çorum Spor Lisesi ise dördüncü oldu.

Şampiyonluğu kazanan Çorum Ada Anadolu Lisesi takımı gruplarda ilimizi temsil etmeye hak kazandı.