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Balıkesir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, İvrindi, Karesi ilçeleri ile Balıkesir ve Adana'da 19 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 37 bin 600 kaçak sigara, 8 tabanca, 5 av tüfeği, 220 fişek, 10 şarjör, 10 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 lira ele geçirildi.

Ekipler operasyon kapsamında 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.