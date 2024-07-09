Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Merkezi tarafından her yıl düzenlenen ve 55 il temsilciliğinin değerlendirildiği İl Temsilciliklerinin Kurumsal Kapasitesini Güçlendirmeyi hedefleyen TEMKA Ölçeklendirmesinde 5 yıldızla tam puan alarak Bayrak Taşıyan 1.’lik ödülüne bu yıl Çorum il temsilciliği layık görüldü.

KADEM Vakfı Çorum İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, temsilcilik olarak yapmış oldukları projeler, gönüllü üye saha çalışmaları, stand çalışmaları, farkındalık eğitimleri, yarışmalar, mesleki gelişim kursları, konferanslar, söyleşi, kitap okumaları, özel gün etkinlikleri, kültür gezileri gibi kriterlerin yer aldığı ölçeklendirmede bayrağı lider olarak devraldıklarını açıkladı.

5-7 Temmuz Tarihlerinde Kocaeli Diriliş Hümahatun Kampı’nda gerçekleştirilen Kapasite Geliştirme Eğitimi ve Ödül Töreni ve ‘Farha’ isimli Filistinli bir kız çocuğunun hayatını anlatan film izleme etkinliği sonrasında film kritiği, Filistinli Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencileri ile söyleşi ve Filistin Mutfağı Atölyesi İl Temsilciliği Kampı’na, Çorum İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol ve Sekreter görevlisi Ayfer Koca katıldı.

KADEM Vakfı Genel Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan birincilik ödülünü alan İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol şöyle konuştu:

“Öncelikle 1.’lik ödülümüzde emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Ödülümüzü Filistin’de direnen, zulüm gören kadınlar, çocuklar ve aileler adına aldım. Soykırıma karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmek ve Gazze halkının yararlarını bir nebze olsun sarabilmek için 19-20 Temmuz tarihlerinde Kadeş Barış Meydanı’nda Gazze’ye Kardeş Payı Hayır Çarşısı kampanyası başlatacağız. Hayır çarşısına destek olmak için tüm kamu kurum kuruşlarından, STK’lardan ve Filistin zulmünü yüreğinde hisseden gönüllülerden destek istiyoruz."