Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KADER) 4 Şubat Dünya Kanserliler Günü nedeniyle programı düzenledi.

Çorum Belediyesi Sosyal Tesislerinde ‘Kanser ve Yaşam Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastalara ve hasta yakınlarına kanserde erken tanı ve teşhisi hakkında seminer verildi. Seminerin ardından ise kahvaltı yapıldı.

Dernek Başkanı Bekir Şahin yaptığı konuşmada programa katılan herkese teşekkür etti.

Programa Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Sağlık Müdür Vekili Arif Pilgir ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Dursun Çavdar da katıldı.