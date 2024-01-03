Çorum’da Kale Mahallesi sakinleri kentsel dönüşüm hayalleri yarım kaldı.

2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Kale etrafındaki evler riskli alan ilan edilmiş ardından Kale Mahallesi sınırları içinde bulunan 95 dekar alan kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınmıştı.

Çorum Belediyesince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatay mimari talimatı, bölgenin de tarihi ve kültürel değerlerine uygun olarak Çorum konaklarından esinlenerek ev ve iş yerlerinden oluşan kentsel dönüşüm projesi hazırlandı ve 2022 yılında projenin kabul edilmesiyle Çorum Belediyesi, TOKİ’nin kentsel dönüşüm firması ve hak sahipleri arasında 2022 yılında ilk imzalar atıldı ancak geçtiğimiz yıl projeden vazgeçildi.

HAK SAHİPLERİ İSYANDA

Belediye projeden vazgeçilmediğini, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden dolayı Türkiye’de bütün kentsel dönüşüm projelerinin durdurulduğunu açıklasa da 6 Şubat depreminden neredeyse 1 yıl geçmesine rağmen Çorum’daki kentsel dönüşüm projesinin akıbeti ile ilgili herhangi bir gelişmenin yaşanmaması hak sahiplerini isyan ettirdi.

Riskli alan ilan edildiği için evlere çivi bile çakılamadığını, evlerini satamadığını belirten hak sahipleri mağdur olduklarını ve bu konuda belediyeden açıklama beklediklerini ifade etti.

‘Bizi önce heyecanlandırdılar sonra mağdur ettiler’ diyen hak sahipleri, belediyenin kentsel dönüşüm konusunu seçim malzemesi haline getirmesini de eleştirdi.

En son Haziran ayında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kentsel dönüşümle ilgili bir açıklama yapmış ve depremin yanında Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın da değişmesinin projeyi etkilediğini belirtmişti.

BAKANLIKLA NEDEN GÖRÜŞÜLMEDİ?

Aşgın açıklamasında ayrıca projenin seyiriyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir görüşme yapmak istediklerini açıklamıştı ancak aradan 7 ay geçmesine rağmen bırakın proje ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmasını bakanlık ile projenin akıbeti ile ilgili bile görüşülmediği sadece bakanlık yetkililerinin Çorum’a gelerek bilgi aldığı öğrenildi.

Hak sahipleri projenin akıbeti ile ilgili çıkacak sevindirici gelişmeleri dört gözle beklerken, 2024 yılında projenin yeniden hayata geçirilmesini hayal ediyor.