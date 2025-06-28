600 bin kamu işçisi için hükümet ikinci zam teklifini açıkladı.

Hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 oldu.

2026 yılı için ise teklif değişmedi. İlk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu.

TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, gelişmeyi yaptığı basın açıklamasında duyurdu. Ağar, "Vermiş oldukları teklifin de anlamı yok. İlk tekliflerinde hayal kırıklığına uğradık. Şimdi hayal kırıklığına uğramadık. Zaten ikinci teklifin de ne olacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı. Ağar, temmuz ayının başlarında bir teklif daha beklediklerini açıkladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görüşmelerden sonuç çıkmazsa greve başlayacaklarını söylemişti.

Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu. İkinci teklif sonrasında sendikalar teklifi değerlendirecek.