Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, konfederasyonun Ankara’da düzenlenen 9. Türkiye Buluşması’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Okumuş, kamu personel rejiminde reformun artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı.

Memur-Sen’in “Büyük Aile, Büyük Buluşma” temasıyla Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği 9. Türkiye Buluşması’na Çorum teşkilatıyla birlikte katılan İl Temsilcisi Fatih Okumuş, Genel Başkan Ali Yalçın tarafından ilan edilen çözüm paketini değerlendirdi. Okumuş, kamu görevlilerinin beklentilerini içeren 5 temel madde üzerinde kararlılık mesajı verdi.

Kamuya alım süreçlerinde adaletin tesis edilmesi gerektiğini belirten Fatih Okumuş, "Kamu kurumlarında mülakat sistemi artık tamamen gündemden düşürülmelidir. Gençlerimizin emeği ve bilgisi, objektif ve liyakat temelli usullerle ölçülmelidir. Memur-Sen olarak biz, ehliyetin tek kıstas olduğu bir sistem istiyoruz” dedi.

Kamudaki statü dağınıklığına da değinen Okumuş, "İş güvencesinin ve çalışma barışının teminatı kadrolu istihdamdır. Sözleşmeli personel uygulamasına son verilmeli, tüm kamu görevlileri tek çatı altında ve kadrolu olarak birleştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Mali haklar konusundaki karmaşıklığın hem memuru hem de sistemi yorduğunu ifade eden Fatih Okumuş, çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

“Maaş sistemi, ücret, tazminat ve ilave ödeme şeklinde 3 ana unsura indirilmelidir. En düşük memur maaşı, en düşük işçi maaşının altına düşmemeli; aradaki denge memur lehine yeniden kurulmalıdır. 2008 öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın, tüm ek ödemeler emekli keseneğine dâhil edilerek emekli maaşlarındaki kayıp giderilmelidir.”

Okumuş, açıklamasında özel hizmet gruplarına da dikkat çekerek, Mühendislik Meslek Kanunu’nun çıkarılması, akademik personele ilave zam yapılması, şube müdürü, şef ve amirlerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve engelli memurların çalışma şartlarının kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

Sistemdeki muhataplık sorununa dikkat çeken Okumuş, "Personel mevzuatında birliği sağlayacak, toplu sözleşme kararlarını takip edecek ve sistemdeki dağınıklığı toparlayacak merkezi bir üst kurumun kurulması artık kaçınılmazdır” diyerek sözlerini tamamladı.

Okumuş, Memur-Sen Çorum teşkilatı olarak bu taleplerin takipçisi olacaklarını ve kamu görevlilerinin hakkını her platformda savunmaya devam edeceklerini ifade etti.