Temmuz ayı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda; kurumlar tarafından yürütülen okul, anaokulu, spor tesisleri, gençlik merkezleri, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocağı vb. eğitim, spor ve sağlık yatırımları ile ilgili son bir ayda gerçekleştirilen çalışmalar ve fiziki gerçekleşme durumları, yeni planlanan yatırımlarla ilgili analiz, projelendirme ve etüt çalışmaları değerlendirildi.

Yapımı devam eden ve yapılması planlanan tüm yatırımların Çorum’un gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirten Vali Dağlı, kurumlar tarafından yürütülen kamu yatırımlarının hızlandırılması talimatını verdi.