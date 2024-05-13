Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirilecek önlemler arasında en dikkat çekici başlıklardan biri de, kamuda yabancı araç alımına getirilecek yasaklar oldu.

Alınan kararlar neticesinde yabancı marka araç kullanımı yasaklanacak. Savunma ve güvenlik alanları haricinde, kamuda personel servisi hizmeti de toplu taşıma imkanı olan bölgelerde kaldırılacak. Alınan bu karar sonrasında yerli aracımız TOGG'a düşen görevlerde artacak.

YENİ ARAÇ ALINMAYACAK

Yabancı araç alımının yasaklanması dışında, kamuya ait araç sayısının da azaltılacağını belirten Mehmet Şimşek şöyle devam etti:

"Kamuda yeni araç almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanacak. Ayrıca mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesi izne tabi olacak.

İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak.