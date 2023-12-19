Gaziantep'te bulunan Allaben Deresi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler derede 5 aylık bebek cesedi buldu.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Allaben Deresi'nde vatandaşların ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda bebek cesedi bulundu.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
GECE SAATLERİNDE BIRAKILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR
5 aylık erkek bebek cesedinin gece saatlerinde bu noktaya bırakıldığı tahmin edilirken bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.