Arca Çorum FK, şehir stadyumunda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı.

Kulüp Başkanı Savaş Balçık, stadyumda yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, taraftarlara daha modern ve konforlu bir maç deneyimi sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Balçık, saha zemininden tribünlere kadar birçok noktada yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, yapılan yatırımların temel amacının Çorum FK taraftarına yakışan bir stadyum ortamı oluşturmak olduğunu ifade etti.

Başkan Savaş Balçık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şehir stadyumumuzu Süper Lig'e hazırlıyoruz. Sahamızdan tribünlerimize kadar kapsamlı bir yenileme süreci başlattık. Yapılan her yatırımın tek amacı var; bizi Süper Lig'e taşıyan taraftarımızın daha konforlu bir stadyumda takımını desteklemesi. Çorum'umuza yakışanı yapacağız. Çünkü biz Anadoluyuz."

ARCA ÇORUM FK’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Savaş Balçık’ın paylaşımının ardından ARCA Çorum FK’nın Süper Lig’deki yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çorum Şehir Stadyumu’nda kapsamlı bir yenileme süreci başlatıldığı açıklandı. Sahayı ve tribünleri kapsayan çalışmalarla birlikte stadyumun hem oyuncular hem de taraftarlar için daha modern, konforlu ve üst düzey standartlara sahip bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

Yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut saha zemini tamamen kaldırılarak ısıtma sistemine kadar kazı gerçekleştirilecek. Ardından yeni nesil serme çim uygulaması yapılacak ve saha hibrit çim sistemiyle güçlendirilecek. Hibrit çim teknolojisi sayesinde maçlar sırasında çimlerin yerinden kalkmasının önüne geçilirken, zeminin dayanıklılığı ve oyun kalitesi de önemli ölçüde artırılacak. Saha yenileme çalışmalarında ayrıca sulama sistemi tamamen değiştirilecek ve yeni nesil sulama altyapısı kurulacak. Çim zeminin çevresinde bulunan sentetik çim alanlar da yenilenerek UEFA standartlarına uygun bir saha oluşturulacak.

Stadyumun teknik altyapısında da önemli iyileştirmeler yapılacak. Drenaj sistemi elden geçirilerek daha sağlıklı ve verimli çalışır hale getirilecek. Hoparlör sistemlerinin tamamında bakım çalışması gerçekleştirilecek. Aydınlatma sistemleri detaylı şekilde incelenecek, gerekli görülmesi halinde LED teknolojisine geçiş yapılması için çalışmalar sürdürülecek.

Taraftar deneyimini artırmaya yönelik düzenlemeler kapsamında stadyumdaki mevcut tek skorborda ikinci bir skorbord daha eklenecek. Tribünlerdeki kırık koltuklar yenileriyle değiştirilecek. Yedek kulübelerinin yenilenmesi konusunda da planlama çalışmaları devam ediyor. Localarla ilgili geliştirme projeleri ise değerlendirme aşamasında bulunuyor.”