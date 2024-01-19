Ahlatcı Çorum FK ligin 19. hafta maçında bu akşam Giresunspor deplasmanında galibiyet arayacak. Ligin ikinci yarısına evinde Tuzlaspor’u yenerek iyi bir başlangıç yapan Ahlatcı Çorum FK transferi kapalı olan Giresunspor önünde kazanarak üst sıralara çıkışını devam ettirmek amacında.

Ligde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimirde çıktığı 6 maçta beş galibiyet ve bir beraberlik alan kırmızı siyahlı takım bu serisini Giresunspor deplasmanında devam ettirmek istiyor.

Ahlatcı Çorum FK’da sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile sarı kart cezalısı isimler Erkan Kaş ve Zargo Toure bu akşam oynanacak maçtüa forma giyemeyecekler.

Ev sahibi Giresunspor ise Süper Lige çıkıp aynı sezon düşmenin faturasını ağır ödüyor. Yeşil beyazlı kulüp o sezondan kalan borçlar nedeni ile aldığı transfer yasağı sonrası tamamen alt yapıdan yetiştirdiği oyuncularla yola devam etme çabasında.

Yeşil beyazlı takım kadrosunda bulunan tecrübeli bir kaç isimden birisi olan Çekdar Orhan’ın da dün sözleşmesini fesh ederek Amedspor’a transfer olması ile büyük güç kaybetti.

Ligin ilk yarısında evinde Giresunspor önünde şok bir mağlubiyet alan kırmızı siyahlılar bugün deplasmanda kazanarak hem rövanşı almak hemde ligde çıkışını devam ettirmek istiyor.

Bu akşam saat 20’de Çotanak Spor Kompleksinde oynanacak Bitexen Girusunspor ile Ahlatcı Çorum FK arasındaki maçı Eskişehir’den Süleyman Bahadır yönetecek.