Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi.

Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesinde Fathi Karagümrük ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Wesley, 92. dakikada Atakan Çankaya ve 105. dakikada Ahmet Sivri kaydetti. Bandırmaspor'un tek golünü 36. dakikada Hikmet Çiftçi attı.

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Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.

Editör: Çorum Hakimiyet