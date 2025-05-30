Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve İskilip İlçe Spor Müdürü ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’yı ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ziyaret sırasında Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran merkez ve ilçedeki spor tesisler faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise spor tesisi yatırımlarının artarak devam edeceğini belirterek gençleri spor alanlarına çekmek için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.