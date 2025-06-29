Bayat Kaymakamlığı ve Bayat Belediyesi tarafından Karakucak Güreşleri, Sünnet, Karne ve Çocuk Şöleni düzenlendi.

Şölene Vali Ali Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından başpehlivanlık güreşlerine geçildi.

Finalde Bekir Eryücel rakibi Fatih Erdin'i yenerek Bayat Karakucak Güreşleri’nin Başpehlivanı unvanını kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Vali Çalgan ve protokol üyeleri verdi.