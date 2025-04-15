Kocaeli’nde yapılan Çocuklar Türkiye Karate Şampiyonasında Çorum Belediyespor sporcuları son günde iki bronz madalya kazandı.

10-13 Nisan tarihleri arasında Kocaeli’nda yapılan Türkiye Şampiyonasında 2013 doğumlu bayanlar kategorisinde 35 kiloda Hatice Sena Çolak ve 2012 doğumlu erkekler 50 kiloda ise Buğra Özeker üçüncü olarak iki branz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada ilk günde ise Çorum Belediyespor’dan Begüm Akpınar +40 kiloda altın madalya kazanırken 30 kiloda ise Elif Gökce Beşikci ise üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.

Çorum Belediyespor Karate Antrenörü Samet Türe alt yapıda yaptıkları çalışmalar sonucunda yetişen sporcuların ilk kez katıldıkları böyle bir organizede çok iyi bir performans gösterdiğini belirterek başarıların artarak devam edeceğine inandığını söyledi.