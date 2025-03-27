Karate’de Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek sporcuları belirlemek için yapılan il birinciliğine katılım oldukça yüksek oldu.

90 sporcunun mücadele ettiği il birinciliğine sporcular kadır velileride yoğun ilgi gösterdiler.

Yoğun katılımın olduğu bu önemli organizasyonda, sporcular hem yeteneklerini sergilemek hem de şampiyonaya katılabilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Her yaştan sporcunun yer aldığı seçmelerde, tatamiye çıkan karateciler teknikleri ve kararlılıklarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde birinci olarak Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazanan sporcular şunlar:

KATA ERKEK : Çağan Uras Bal, Miraç Aytekin, Miraç Özeker, Emir Fatih Çamlıbel, Beha Eren Bal, Furkan Agurtlu KATA KIZ: Miray Su Yetgin, Güneş Pelin Satır, Fatma Nur Kir, Azra Feray Almali, Sahra Belinay Kılıç, Buğlem Belinay Barin.

ERKEK KUMİTE: 35 KG: Miraç Aytekin, 40 KG: Miraç Özeker, 42 KG: Emir Fatih Çamlıbel, 42 KG: Emir Fatih Çamlıbel, 50 KG: Buğra Özeker, 52 KG: Ahmet Corman+50 KG: Abdullah Yağlı, 61 KG: Elif Coşkun , 57 KG: Kayra Nejan Demirci, 63 KG: Yusuf Seha Korkmaz

KIZ KUMİTE: 37 KG: Dişeps Nejan Otman, 34 KG: Berrin Tüysüz, +40 KG: Begüm Akpunar 45 KG: Amine Yaren Gül, +50 KG: Elif Abacı, 30 KG: Elif Gökçe Beşikçi, 40 KG: İkra AlparslaN, 32 KG: Neval Bulut, 36 KG: Ecrin Berra Yıldırım, 40 KG: Fatma Nur Kir, +44 KG: Sümeyye Karaman, 35 KG: Hatice Sena Çolak, 40 KG: Elif Zeren Külcü, 39 KG: Hiranur Ela Asgın , 54 KG: Aslı Elif Pekbey, 44 KG: Beyza Nur DoğaN, 54 KG: Buğlem Belinay Barın

Karate İl Temsilcisi Samet Türa, heyecan dolu karşılaşmalarda sporcular, hem fiziksel güçlerini hem de stratejik zekalarını ortaya koyarak üstün performans sergilediklerini belirterek ‘Bu tür organizasyonlar, genç yeteneklerin keşfedilmesine ve Çorum’un spor alanındaki başarısının daha da yükselmesine büyük katkı sağlıyor. Turnuvada emeği geçen antrenörlere, hakemlere ve sporculara teşekkür eder, Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan sporculara başarılar dileriz’ dedi.

Türkiye Şampiyonası 9-13 Nisan tarihleri arasında Kocaelinde yapılacak.